«Арсенал» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 1.72.
«Тульский «Арсенал» принимает на своем поле столичный «Спартак». Туляки потеряли сразу четырех основных футболистов перед этой встречей из-за дисквалификации. Команда вроде бы проснулась, о чем говорят победы над «Краснодаром» (1:0) и «Тамбовом» (4:0), но затем вновь оступилась. Из зоны стыковых матчей выбраться уже не получится.
На мой взгляд, «канониры» не смогут справиться с оппонентом. Они потеряли много игроков и уже вряд ли смогут подняться выше красной зоны. Помимо этого, класс соперников всё-таки различается.
Красно-белые уже не сражаются за чемпионство, однако место в Лиге чемпионов терять не хотелось бы. Тем более они весьма мотивированы после победы в дерби против ЦСКА (1:0). Единственное, может сказаться отсутствие основного голкипера Максименко, получившего лишнюю желтую карточку.
По моему мнению, гости будут выглядеть гораздо увереннее после последнего тура. К тому же играют в эти выходные прямые конкуренты, а при благополучном исходе красно-белые будут претендовать и на вторую позицию в чемпионате. К тому же любая осечка опустит коллектив ещё ниже», — сказал Павлюченко.
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