Россия U18 – Беларусь U18: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала юношеского чемпионата мира Россия U18 – Беларусь U18.



Ставка: победа России с форой (-2) за 1.31.



«Белорусы, конечно, молодцы. Правда, на этом чемпионате мира они не были изначально загнаны в угол, как, скажем, та же сборная Германии, в одиночку оказавшаяся среди четырех топ-сборных. В группе «А», помимо братьев-белорусов, была более низкая степень падения в лице сборной Латвии, которую пинали уже совсем все, включая и нашего будущего соперника по четвертьфиналу. А когда белорусам удалось оттоптаться еще и на сборной Швейцарии, стало понятно, что жизнь у них удалась, по крайней мере, в границах данного юниорского чемпионата мира.



В этом-то и заключается основная разница между соперниками по первому четвертьфиналу. Для нас чемпионат мира, по сути, только начинается, и сборная только разогрелась. Белорусы же все возможные ништяки с этого турнира уже собрали и вовсю поглядывают в сторону дома. Понятно, что все ждут второго в XXI веке чуда на льду, но, увы, новых Копатей белорусская земля пока не рождает. Наши географические соседи – люди в общем и целом реалистичные и прекрасно понимают, что останавливать сыгравшуюся и разогнавшуюся к концу группового этапа российскую сборную – себе дороже. Поэтому результат данного четвертьфинала видится вполне очевидным и для наших соперников незавидным.



Конечно, совсем уж рубить белорусов «под корешок», как это сделали с чехами, наши не будут – все ж таки братья, да и на полуфинал силенок приберечь нужно. Но и близко подпускать, во избежание несчастного случая, их нельзя. То есть что-нибудь скромно, со вкусом, в две-три шайбочки – и волки будут сыты, и овцы целы. Поэтому космических счетов от наших в четвертьфинале не ждем, как и особо выдающейся игры. При этом победы в основное время, конечно же, ждем, но такой, что и белорусская гордость уцелеет», — сказал Лебедев.