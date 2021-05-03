«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч 28-го тура РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Арсенал» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 1.68.
«Очень многое стоит на кону для обеих команд. «Спартаку» (чтобы попытаться попасть в Лигу чемпионов) нужна только победа в Туле.
А «Арсенал» бьется за право попасть в стыки. Вылет из РПЛ стал бы для города и региона полнейшей катастрофой. Этого допускать нельзя.
Поэтому борьба будет ожесточенной. Не скажу, что поле в Туле идеального качества. Поэтому борьбы будет еще больше.
Наверняка «Арсенал» сыграет от обороны. Думаю, «Спартак» тоже не будет действовать так открыто и агрессивно, как обычно. Скорее у него получится игра, похожая на матч с ЦСКА, где две команды будут работать на результат.
Исходя из этого, сложно предугадать количество голов в матче, потому что один гол может сильно повлиять на обстановку.
Но у «Спартака» состав сильнее и свой худший матч (против «Уфы») красно-белые уже сыграли. После этого была трудовая заслуженная победа над ЦСКА. Думаю, такую же трудовую заслуженную победу «Спартак» одержит и в матче против тульского «Арсенала».
Мой прогноз – победа гостей. Почему выиграет «Спартак»? Пусть у него есть проблемы с вратарем, но в линии атаки у команды все в порядке. Если будет нужно, они забьют и два и три гола. А если счет будет позволять, то хватить может и одного гола. «Спартак» будет действовать по счету.
Вторая ставка – тотал желтых карточек больше 5,5. Традиционно в матчах «Спартака» много желтых. А здесь это особенно актуально, учитывая положение команд и потенциально большое количество единоборств и нарушений. Поэтому я не сомневаюсь, что нас ждет много карточек», — сказал Мор.
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