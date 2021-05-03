«Арсенал» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата России «Арсенал» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 1.74.



«За 27 туров команда Дмитрия Парфенова опустилась на 13-е место в турнирной таблице, чего никто не ожидал от «Арсенала». Коллектив планировал вступить в битву за место в еврокубках, но на самом деле ведет борьбу за выживание.



На счету «пряников» шесть побед и пять ничьих, что и соответствует 23 баллам и позиции в зоне вылета в ФНЛ. После двух неожиданных успешных поединков с «Краснодаром» (1:0) и «Тамбовом» (4:0) «пушкари» на выезде уступили «Ростову» (0:1).



«Спартак» выступает традиционно нестабильно, что и привело клуб на третью позицию. В пяти последних матчах «народная команда» потерпела два поражения, при этом в трех поединках праздновала успех – над «Уралом», «Ростовом» и ЦСКА.



«Арсенал» — неудобный для москвичей соперник, хотя свою незавидную турнирную ситуацию команда уже не изменит. Единственное, что может дать больше шансов на успех, так это запредельное желание обыграть «Спартак».



Я считаю, что все-таки красно-белые выше по классу и сумеют добыть свои три балла», — сказал Мостовой.

«Арсенал» — «Спартак». Прогноз: у красно-белых нет Максименко и права на ошибку Запасные вратари москвичей вызывают большие вопросы, но нужна только победа.