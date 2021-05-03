«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на встречу РПЛ
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» Тула — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 1.66.
«Прогноз на матч «Арсенал» — «Спартак»: «Спартак» победит, «Спартак» победит в первом тайме и обе забьют.
У «Спартака» сейчас довольно прилично выглядит атака. Но все игры, которые проходили на поле у Туле, были очень напряженными. Луценко постоянно имел моменты, потому что оборона «Спартака» играет неважно. Думаю, что обе забьют, но все-таки «Спартак», который борется за второе место, победит», — сказал Ловчев.
«Арсенал» — «Спартак». Прогноз: у красно-белых нет Максименко и права на ошибку
Запасные вратари москвичей вызывают большие вопросы, но нужна только победа.
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