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«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на встречу РПЛ

«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на встречу РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» Тула — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.66.

«Прогноз на матч «Арсенал» — «Спартак»: «Спартак» победит, «Спартак» победит в первом тайме и обе забьют.

У «Спартака» сейчас довольно прилично выглядит атака. Но все игры, которые проходили на поле у Туле, были очень напряженными. Луценко постоянно имел моменты, потому что оборона «Спартака» играет неважно. Думаю, что обе забьют, но все-таки «Спартак», который борется за второе место, победит», — сказал Ловчев.

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Запасные вратари москвичей вызывают большие вопросы, но нужна только победа.
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