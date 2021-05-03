«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на встречу РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» Тула — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.66.



«Прогноз на матч «Арсенал» — «Спартак»: «Спартак» победит, «Спартак» победит в первом тайме и обе забьют.



У «Спартака» сейчас довольно прилично выглядит атака. Но все игры, которые проходили на поле у Туле, были очень напряженными. Луценко постоянно имел моменты, потому что оборона «Спартака» играет неважно. Думаю, что обе забьют, но все-таки «Спартак», который борется за второе место, победит», — сказал Ловчев.