«Бернли» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бернли» – «Вест Хэм».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.94.
«Неудачные пару недель пережил «Вест Хэм». Из команды, как казалось, уверенно шедшей на встречу Лиге чемпионов, «молотобойцы» превратились в команду, которая может вообще остаться без Европы. Два поражения кряду, два удаления в каждом из матчей и, что может иметь ещё более серьёзные последствия, травма Лингарда, скорое возвращение которого в строй под вопросом.
«Бернли» же только что играючи разобрался с «Вулверхэмптоном», победив на выезде 4:0, и вряд ли собирается сбавлять обороты в каком-то из оставшихся пяти матчей.
Думаю, игра предстоит напряжённая, но не слишком зрелищная. «Бернли» будет играть привычно жёстко и мощно. «Вест Хэму» же, у которого также по-прежнему не будет Райса, будет непросто проходить центр поля и регулярно организовывать остроту впереди», — сказал Петросьян.
- 3 мая 2021
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