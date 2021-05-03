«Бернли» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бернли» – «Вест Хэм».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.94.



«Неудачные пару недель пережил «Вест Хэм». Из команды, как казалось, уверенно шедшей на встречу Лиге чемпионов, «молотобойцы» превратились в команду, которая может вообще остаться без Европы. Два поражения кряду, два удаления в каждом из матчей и, что может иметь ещё более серьёзные последствия, травма Лингарда, скорое возвращение которого в строй под вопросом.



«Бернли» же только что играючи разобрался с «Вулверхэмптоном», победив на выезде 4:0, и вряд ли собирается сбавлять обороты в каком-то из оставшихся пяти матчей.



Думаю, игра предстоит напряжённая, но не слишком зрелищная. «Бернли» будет играть привычно жёстко и мощно. «Вест Хэму» же, у которого также по-прежнему не будет Райса, будет непросто проходить центр поля и регулярно организовывать остроту впереди», — сказал Петросьян.

«Бёрнли» — «Вест Хэм». Прогноз: в Лигу чемпионов Лингарду и Мойесу пока рановато «Бёрнли» уже ничего не надо, но испортить лондонцам настроение всегда приятно.