Швеция U18 – США U18: прогноз Максима Лебедева на матч 1/4 финала ЮЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала юношеского чемпионата мира Швеция U18 – США U18.
Ставка: победа США за 1.80.
«На нынешнем чемпионате мира получились какие-то сверхпредсказуемые четвертьфиналы. И если у кого-то остаются вопросы по последнему противостоянию между шведами и американцами, то я и здесь особых нюансов не вижу, уверенно отдавая пальму первенства хозяевам турнира.
Начнем с того, что шведы давно уже утратили ведущие позиции в юниорском и молодежном хоккее. Из числа топов, конечно, не выпали, но приобрели репутацию команды для группового турнира. Там у шведов обычно все замечательно, а вот в плей-офф, наоборот, все сразу становится плохо. Где-то тут явно выпирает какая-то недоработка на стратегическом уровне, но в этом пусть разбираются шведские хоккейные функционеры.
Вторым важнейшим пунктом данного противостояния является то, что невыход североамериканской команды хозяев даже в полуфинал – это почти всегда катастрофа для организаторов чемпионата, которую не допускают всеми возможными, а иногда и невозможными способами. Не думаю, что что-то в этом вопросе в Америке может кардинально измениться, особенно когда число зрителей пандемийно-минимальное и основные доходы идут от телевизионных трансляций. И кто их дальше будет смотреть, если там не будет сборной США?
Поэтому, несмотря на то что официально в этом четвертьфинале фаворитами считаются шведы, их будут бить не только американцы вшестером, но еще немного и судьи вчетвером. В открытую тянуть звездно-полосатых, конечно, никто не станет, но в матче соперников сравнимого уровня это и не нужно.
Как бы то ни было, ставлю на победу сборной США с минимальным счетом, но все-таки в основное время», — сказал Лебедев.
- 3 мая 2021
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:45
- 2 мая 2021
-
21:08
-
19:00
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
14:40
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 1 мая 2021
-
19:30
-
19:00