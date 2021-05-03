Швеция U18 – США U18: прогноз Максима Лебедева на матч 1/4 финала ЮЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала юношеского чемпионата мира Швеция U18 – США U18.



Ставка: победа США за 1.80.



«На нынешнем чемпионате мира получились какие-то сверхпредсказуемые четвертьфиналы. И если у кого-то остаются вопросы по последнему противостоянию между шведами и американцами, то я и здесь особых нюансов не вижу, уверенно отдавая пальму первенства хозяевам турнира.



Начнем с того, что шведы давно уже утратили ведущие позиции в юниорском и молодежном хоккее. Из числа топов, конечно, не выпали, но приобрели репутацию команды для группового турнира. Там у шведов обычно все замечательно, а вот в плей-офф, наоборот, все сразу становится плохо. Где-то тут явно выпирает какая-то недоработка на стратегическом уровне, но в этом пусть разбираются шведские хоккейные функционеры.



Вторым важнейшим пунктом данного противостояния является то, что невыход североамериканской команды хозяев даже в полуфинал – это почти всегда катастрофа для организаторов чемпионата, которую не допускают всеми возможными, а иногда и невозможными способами. Не думаю, что что-то в этом вопросе в Америке может кардинально измениться, особенно когда число зрителей пандемийно-минимальное и основные доходы идут от телевизионных трансляций. И кто их дальше будет смотреть, если там не будет сборной США?



Поэтому, несмотря на то что официально в этом четвертьфинале фаворитами считаются шведы, их будут бить не только американцы вшестером, но еще немного и судьи вчетвером. В открытую тянуть звездно-полосатых, конечно, никто не станет, но в матче соперников сравнимого уровня это и не нужно.



Как бы то ни было, ставлю на победу сборной США с минимальным счетом, но все-таки в основное время», — сказал Лебедев.