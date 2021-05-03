«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 3 мая

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Спартак» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Спартака» за 1.88.
«Для «Спартака» стратегия на этот матч понятна, как земля за колхозом. Есть, конечно, свои потери. Не сыграет основной вратарь Максименко, не сыграет и дисквалифицированный Айртон. Есть проблемы с Масловым и Кутеповым. Опять придется Тедеско перекраивать линию обороны. Но у «Спартака» в порядке группа атаки — Квинси, Ларссон, Соболев. Учитывая, что у «Арсенала» не сыграют основные центральные защитники Бурлак, Григалава, а также Хлусевич и Панченко, под вопросом Луценко, у «Спартака» есть все шансы выиграть. Да, Тула играет дома, но приедет в город огромное количество болельщиков «Спартака». Красно-белые будут чувствовать себя как дома на стадионе «Открытие Банк Арена».
Думаю, «Спартак» выиграет. И минимум 2 мяча спартаковцы забьют. Давненько не забивал Квинси Промес, может он сумеет отличиться. Ларссон в большом порядке, Соболев рвет и мечет. «Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 мяча». Можно сыграть победу «Спартака» через тотал больше 1,5 мяча», — сказал Генич.
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