«Севилья» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Атлетик» в 34-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.77.



«Последняя игра испанского тура. У «Севильи» отличная серия из пяти побед кряду. Бильбао с вирусом ничьих. Но была победа над «Атлетико», вымученная в концовке. Это большое подспорье для басков. Но на неделе доигрывали перенесённый матч с «Вальядолидом» — ничья 2:2. Дважды вели баски, но позволяли сопернику отыграться.



По статистике три подряд встречи команды обменивались забитыми мячами. «Севилья» обеспечила себе место в Лиге чемпионов на будущий сезон, но у неё есть реальный шанс побороться за чемпионство. И надо выигрывать. А если пропустишь с Бильбао, то минимум два надо будет забивать, и это очень непросто будет для «Севильи». Поэтому, скорее всего, Лопетеги выстроит игру таким образом, чтобы обезопасить свои ворота. Нужно стараться как можно дольше держать ноль в обороне. В последнем туре с «Гранадой» пропустили в концовке с пенальти, но к тому моменту вели 2:0. Думаю, «Севилья» сможет хорошо отобороняться. Бильбао в концовке сезона играет без задач, в своё удовольствие. По организации «Севилья» сейчас превосходит басков.



Нет стопроцентной уверенности, что «Севилья» выиграет. Но то, что игра будет тяжёлой, вязкой, в основном в середине поля, с большим количеством единоборств, я практически не сомневаюсь. Я бы взял вариант «тотал меньше 2.5 мяча». Рассмотрел бы ещё и «тотал меньше 3 мячей с расходом», — сказал Генич.

«Севилья» — «Атлетик». Прогноз: Лопетеги не хуже Месси, Зидана и Суареса. И это не шутка Последнее поражение «Севильи» случилось ещё в начале марта. Шансы на титул вполне реальны.