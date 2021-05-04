«Арсенал» — «Спартак»: результат матча чемпионата России, какой счёт, кто выиграл

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» проиграл московскому «Спартаку». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2.



Счёт на 21-й минуте открыл «Спартак», автором гола стал нападающий красно-белых Александр Соболев. На 45-й минуте тульский «Арсенал» сравнял счёт. Автогол на свой счёт записал защитник «Спартака» Илья Кутепов. Во втором тайме Кутепов покинул поле из-за травмы. На 77-й минуте «Спартак» вновь вышел вперёд, победным голом отметился нападающий Джордан Ларссон.



Ставки на победу «Спартака» принимались с коэффициентом 1.78: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1780 рублей. Успех «Арсенала» оценивался в 5.20, ничья — в 4.00.



На тотал больше 2.5 мяча давали 1.97, на «обе забьют» — 1.86, на автогол — 10.0. Ставки на точный счёт 2:1 в пользу красно-белых принимались за 8.50.