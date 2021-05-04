«Ман Сити» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Это ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: ТБ 1.5 во 2-м тайме за 1.80.
«Лига чемпионов, ответные матчи. Начинаем с поездки в Манчестер, где на «Этихад Стэдиум» «Манчестер Сити» сыграет с «ПСЖ».
Неделю назад «Сити» был сильнее со счётом 2:1, перевернув всё во втором тайме, в котором забил два гола. Первый гол у Де Брёйне вообще получился комичным, с ошибкой Наваса. Во втором голе неудачно сыграла «стенка» после удара Мареза. В первом тайме «ПСЖ» смотрелся гораздо убедительнее.
У парижан не будет Гейе, поэтому Почеттино придется немного перекроить центр поля. Есть Неймар, Мбаппе и Ди Мария, которые смогут создать обороне «Сити» немало проблем. Мне кажется, что в этой игре во втором тайме кому-то придётся рисковать. Либо «ПСЖ», чтобы забить минимум два мяча, либо «Сити», если «ПСЖ» сумеет отличиться в первом тайме.
Атака у обеих команд хороша, поэтому можно сыграть «обе забьют и тотал больше 2.5», как в первом матче, но я думаю, что второй тайм должен побаловать нас результативной игрой, и минимум два мяча, скорее всего, мы увидим. Мой прогноз на ответную встречу – тотал 2-го тайма больше 1.5 за коэффициент 1.80», — сказал Генич.
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