«Ман Сити» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Это ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: ТБ 1.5 во 2-м тайме за 1.80.



«Лига чемпионов, ответные матчи. Начинаем с поездки в Манчестер, где на «Этихад Стэдиум» «Манчестер Сити» сыграет с «ПСЖ».



Неделю назад «Сити» был сильнее со счётом 2:1, перевернув всё во втором тайме, в котором забил два гола. Первый гол у Де Брёйне вообще получился комичным, с ошибкой Наваса. Во втором голе неудачно сыграла «стенка» после удара Мареза. В первом тайме «ПСЖ» смотрелся гораздо убедительнее.



У парижан не будет Гейе, поэтому Почеттино придется немного перекроить центр поля. Есть Неймар, Мбаппе и Ди Мария, которые смогут создать обороне «Сити» немало проблем. Мне кажется, что в этой игре во втором тайме кому-то придётся рисковать. Либо «ПСЖ», чтобы забить минимум два мяча, либо «Сити», если «ПСЖ» сумеет отличиться в первом тайме.



Атака у обеих команд хороша, поэтому можно сыграть «обе забьют и тотал больше 2.5», как в первом матче, но я думаю, что второй тайм должен побаловать нас результативной игрой, и минимум два мяча, скорее всего, мы увидим. Мой прогноз на ответную встречу – тотал 2-го тайма больше 1.5 за коэффициент 1.80», — сказал Генич.

«Манчестер Сити» — «ПСЖ». Прогноз на матч: Неймар обещал быть воином. Вот и посмотрим «Ман Сити» ещё не проигрывал в этом сезоне Лиги чемпионов, но отступать парижанам некуда.