«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: прогноз Дениса Казанского на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ».



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.84.



«Длинный, как этот коридор матч нас вполне может ожидать в Манчестере, где «Сити» принимает «ПСЖ».



Во-первых, сами понимаете, что 2:1 – это еще не все решено. Во-вторых, надо посмотреть на форму «ПСЖ» — парижане не проигрывают на выезде с ноября прошлого года во всех соревнованиях. Посмотрите, какие скальпы команда сняла – «Бавария», «Барселона». В 44 из 46 матчей обязательно залетают голы у «ПСЖ», если брать все турниры, поэтому нам стоит ждать результативный футбол. Не забываем, что «Манчестер Сити» любит и умеет играть в контратаку.



Мне кажется, что на эту встречу рисуется ставка тотал больше 2,5 и обе забьют, тем более, что БК Winline дает на нее очень хороший коэффициент 1,84», — сказал Казанский.

«Манчестер Сити» — «ПСЖ». Прогноз на матч: Неймар обещал быть воином. Вот и посмотрим «Ман Сити» ещё не проигрывал в этом сезоне Лиги чемпионов, но отступать парижанам некуда.