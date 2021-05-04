«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: прогноз Дениса Казанского на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ».
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.84.
«Длинный, как этот коридор матч нас вполне может ожидать в Манчестере, где «Сити» принимает «ПСЖ».
Во-первых, сами понимаете, что 2:1 – это еще не все решено. Во-вторых, надо посмотреть на форму «ПСЖ» — парижане не проигрывают на выезде с ноября прошлого года во всех соревнованиях. Посмотрите, какие скальпы команда сняла – «Бавария», «Барселона». В 44 из 46 матчей обязательно залетают голы у «ПСЖ», если брать все турниры, поэтому нам стоит ждать результативный футбол. Не забываем, что «Манчестер Сити» любит и умеет играть в контратаку.
Мне кажется, что на эту встречу рисуется ставка тотал больше 2,5 и обе забьют, тем более, что БК Winline дает на нее очень хороший коэффициент 1,84», — сказал Казанский.
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