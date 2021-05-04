«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: ставка Максима Калиниченко на ответный матч 1/2 финала ЛЧ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ».
Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.90.
«В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома примет «ПСЖ». Их результат в первом матче многих удивил, а также подарил интригу в ответной встрече.
Многие ожидали, что бегущий вперед «ПСЖ» сможет одолеть тактически более подкованный «Сити». В их матче поначалу так все и было, парижане активно давили и быстро открыли счет. Однако уже к середине встречи команда Гвардиолы доминировала, не давая парижанам шансов разбежаться.
В итоге «Сити» забил дважды и победил со счетом 2:1. В той игре совсем плохо показал себя Мбаппе. Возможно, не хватало ему мотивации на еще одну важную игру в ЛЧ. Однако сейчас у молодого таланта точно есть причина для того, чтобы выдать огненную игру. На кону выход «ПСЖ» в финал ЛЧ, где в прошлом сезоне он уже уступил.
Наверняка Гвардиола подготовится к этой игре. У его команды есть преимущество в один мяч, что может иметь большое значение в таком равном матче. Хотя не стоит сбрасывать со счетов и Почеттино. Он уже обыгрывал испанца в подобных ситуациях.
Мы еще не видели «ПСЖ» в статусе андердога в ответных матчах этой Лиги чемпионов. Раньше во вторых встречах он играл с голами в запасе. Однако сейчас для парижан наступает матч года. Вряд ли нас ждет спокойный и размеренный футбол от команды Почеттино.
«Сити» же отсиживаться в обороне, думаю, тоже не станет. Он будет готов противостоять «ПСЖ», имея фору в один мяч. Но вот точно утверждать, что подопечные Гвардиолы выиграют, я не стану. Также здесь трудно угадать, кто их них наверняка выйдет в финал еврокубка.
Я лучше предложу поставить на более проверенные варианты. Моя ставка – обе команды забьют, а тотал голов будет больше 2,5. Ожидаю яркой игры и упорной борьбы от двух топ-клубов», — сказал Калиниченко.
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