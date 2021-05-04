«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов в Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 2.19.



«ПСЖ», думаю, очень сильно расстроен результатом первой игры с «Манчестер Сити». Но так сложилась игра, так бывает в футболе порой. Поначалу все шло гладко — забили гол, особо не позволяли «Сити» хозяйничать на поле, не давали создавать много острых моментов. Но мяч Де Брейне все изменил. Наверное, можно говорить об ошибке Наваса, потом стенка его подвела. И вот уже 1:2. А потом еще удаление. Все разрушилось. Хотя на старте второго тайма счет мог стать 2:0.



Теперь уже «Сити» — явный фаворит. Он почувствовал запах крови, запах финала Лиги чемпионов. И, думаю, команда Гвардиолы уже не упустит шанс наконец-то сыграть в финале главного турнира в Европе. Домашний матч, есть хороший запас. Парижу надо забивать два, где-то придется рисковать. И «Ман Сити» будет гораздо проще, чем в первой игре. Это однозначно.



Поставлю на победу «Сити» с форой (-1). Стратегически большое преимущество у английского клуба. Да и эмоционально футболисты «Сити» чувствуют себя гораздо лучше после первой игры. Уверен в ставке на 8 из 10», — сказал Титов.

«Манчестер Сити» — «ПСЖ». Прогноз на матч: Неймар обещал быть воином. Вот и посмотрим «Ман Сити» ещё не проигрывал в этом сезоне Лиги чемпионов, но отступать парижанам некуда.