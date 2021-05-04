«Ман Сити» — «ПСЖ»: прогноз Кирилла Дементьева на игру Лиги чемпионов 4 мая

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.90.
«ПСЖ» отступать некуда: пустив два гола в первом матче, команда загнала себя в общем-то в необходимость играть ва-банк. Потому что уже никакими мини-методами «Манчестер Сити» не обыграешь. С «Баварией» получилось всё по-другому, там уже скорее «ПСЖ» был в реактивной, а не в проактивной роли. Здесь же команде Почеттино предстоит показать, как она умеет играть, когда в общем всё против.
Думаю, что матч получится достаточно открытым и результативным. Потому что «Манчестер Сити» тоже не будет играть на удержание и не станет стараться подлавливать «ПСЖ». Наоборот, будет пытаться демонстрировать свой футбол. Ожидаю зрелищную игру. Мне приглянулась ставка на тотал больше 2.5 голов и обе команды забьют», — сказал Дементьев.
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