«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: прогноз Александра Вишневского на встречу Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «ПСЖ».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.88.



«Не думаю, что у команды Гвардиолы возникнут какие-то проблемы с оформлением выхода в финал Лиги чемпионов, потому что победа в гостях 2:1 — это очень весомое преимущество. «Горожан» устраивает даже поражение 0:1 на своём поле, а поражение 1:2 переводит игру в дополнительное время. Но считаю, что до дополнительного времени здесь не дойдёт, а в основное время команда Гвардиолы решит все свои вопросы и обыграет парижский клуб.



Поскольку «Сити» очень уверенно лидирует в своём чемпионате, то в последнем туре чемпионата Англии Гвардиола смог дать отдохнуть лидерам команды, что очень важно. А вот у «ПСЖ» среди недели была очень важная игра против «Ланса», который идёт в первой пятёрке национального чемпионата. У «ПСЖ» довольно сложная ситуация в чемпионате, не факт, что команда станет чемпионом, поэтому пришлось выложиться для победы. То, что они отдали много сил, то, что не сыграет в ответной игре Гейе, а вероятно, и Мбаппе, который получил травму, сокращает шансы парижан отыграться. Но «ПСЖ» — мощная команда и до второго тайма ещё будет сохранять какие-то шансы. А вот во втором тайме на какой-нибудь контратаке «Сити» поймает своих парижских оппонентов.



Моя ставка — второй тайм результативнее первого. У «Сити» нет необходимости побеждать, их устраивает даже минимальное поражение 0:1. В такой ситуации они постараются засушить игру и не будут слишком стремиться атаковать, станут держать мяч больше на своей половине поля. Думаю, ситуация здесь дойдёт до того, что «ПСЖ» придётся играть ва-банк, и тогда английская команда будет проводить опасные контратаки, поэтому шансы на голы в любые ворота будут резко увеличены.



Эта ставка подкреплена статистикой — в пяти последних матчах «ПСЖ» именно такая и срабатывала. А в матчах «Сити» она играла в 9 из 10 последних встреч. Очень часто команда Гвардиолы прибавляет после перерыва. Собственно, первый полуфинал в Париже не стал исключением. Думаю, эта ставка сыграет», — сказал Вишневский.

«Манчестер Сити» — «ПСЖ». Прогноз на матч: Неймар обещал быть воином. Вот и посмотрим «Ман Сити» ещё не проигрывал в этом сезоне Лиги чемпионов, но отступать парижанам некуда.