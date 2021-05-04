«Ман Сити» — «ПСЖ»: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу Лиги чемпионов
4 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Начало — в 22:00 мск. Англичане победили на выезде. Сможет ли лучшее нападение мира отыграть фору в ответной встрече?
У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании «Фонбет» к этому событию!
Забери свой бонус в четыре простых шага.
1. Скачай приложение «Фонбет».
2. Зарегистрируйся с промокодом TOP.
3. Пройди упрощённую идентификацию.
4. Получи беспроигрышное пари 700 рублей к матчу Лиги чемпионов «Ман Сити» — «ПСЖ».
Рекомендуем вам
- 4 мая 2021
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:15
- 3 мая 2021
-
19:19
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:45
- 2 мая 2021
-
21:08
-
19:00
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
14:40
-
14:10
-
14:00
-
13:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам