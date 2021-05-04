«Ман Сити» — «ПСЖ»: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу Лиги чемпионов

4 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Начало — в 22:00 мск. Англичане победили на выезде. Сможет ли лучшее нападение мира отыграть фору в ответной встрече?



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