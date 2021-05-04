Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Маттео Берреттини — Фабио Фоньини: прогноз Сергея Фомина на встречу в Мадриде

Маттео Берреттини — Фабио Фоньини: прогноз Сергея Фомина на встречу в Мадриде
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Мадриде Маттео БерреттиниФабио Фоньини.

Ставка: победа Берреттини с форой (-3) за 1.62.

«Дерби двух сильнейших на данный момент итальянцев мы увидим во втором круге турнира в Мадриде, однако не стоит ждать многого от этого матча — в совершенном полярных состояниях по форме сейчас находятся Берреттини и Фоньини.

Нестабильный Фабио и раньше демонстрировал свою лучшую игру лишь пару раз в году, теперь помимо взрывного характера начинает брать свое и возраст. Здесь Фоньини успел провести две встречи, помимо стартового круга отыграв еще и пару, в которых откровенно слабую игру продемонстрировал с огромным количеством ошибок. Жаловался он и на проблемы со здоровьем по ходу стартового матча, в котором откровенно повезло ему с соперником.

Берреттини сейчас на волне успеха пребывает после титула в домашнем Риме, неплохой теннис он там продемонстрировал. Неделя отдыха едва ли скажется на его кондициях, должен сохранить форму Маттео и уверенно расправиться с партнером по сборной. Предлагаем заиграть минусовую фору фаворита в этом матчем», — сказал Фомин.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021