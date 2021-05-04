Маттео Берреттини — Фабио Фоньини: прогноз Сергея Фомина на встречу в Мадриде

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Мадриде Маттео Берреттини — Фабио Фоньини.
Ставка: победа Берреттини с форой (-3) за 1.62.
«Дерби двух сильнейших на данный момент итальянцев мы увидим во втором круге турнира в Мадриде, однако не стоит ждать многого от этого матча — в совершенном полярных состояниях по форме сейчас находятся Берреттини и Фоньини.
Нестабильный Фабио и раньше демонстрировал свою лучшую игру лишь пару раз в году, теперь помимо взрывного характера начинает брать свое и возраст. Здесь Фоньини успел провести две встречи, помимо стартового круга отыграв еще и пару, в которых откровенно слабую игру продемонстрировал с огромным количеством ошибок. Жаловался он и на проблемы со здоровьем по ходу стартового матча, в котором откровенно повезло ему с соперником.
Берреттини сейчас на волне успеха пребывает после титула в домашнем Риме, неплохой теннис он там продемонстрировал. Неделя отдыха едва ли скажется на его кондициях, должен сохранить форму Маттео и уверенно расправиться с партнером по сборной. Предлагаем заиграть минусовую фору фаворита в этом матчем», — сказал Фомин.
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