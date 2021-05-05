«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, кто победил

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» обыграл «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:0.



Счёт в матче на 11-й минуте открыл «Манчестер Сити». Автором гола стал Рияд Марез, который замкнул передачу Кевина Де Брёйне. На 63-й минуте «горожане» удвоили преимущество, в центре внимания вновь оказался Рияд Марез, записавший дубль. В этот раз алжирцу ассистировал Филип Фоден. На 69-й вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария получил красную карточку за неспортивное поведение. Аргентинец сначала отмахнулся от Фернандиньо, а потом умышленно наступил ему на ногу.

Ставки на победу «Манчестер Сити» принимались с коэффициентом 1.72: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1720 рублей. Ничья оценивалась в 4.90, выигрыш «ПСЖ» — в 5.30.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.40, «обе забьют — нет» — за 2.31, удаление — за 3.50. На точный счёт 2:0 в пользу «горожан» давали 8.50.