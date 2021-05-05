Эшли Барти — Петра Квитова: прогноз Ильи Родина на игру в Мадриде

Профессиональный гандикапер Илья Родин дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Мадриде Эшли Барти — Петра Квитова.



Ставка: ТБ 20 за 1.52.



«Тише едешь — дальше будешь! Именно под таким лозунгом решил сделать выборку прогнозов для вас на этой неделе. По сути, если бы была неделя прогнозов «Охота на изюбря», смело рекомендовал бы вам сыграть на победе Петры Квитовой! Почему всего 30% вероятность (а то и меньше) победы чешки в этом матче?



С точки зрения статистики абсолютно равные шансы. С точки зрения формы здесь и сейчас, я бы не сказал, что Барти настолько сильна now. Да, Эшли приехала на выигранном порше из Штутгарта, но Квитова — это целая эпоха тенниса, которая может и должна минимум дать бой.



Учитывая средние 4 брейк-поинта в среднем за матч на подаче Квитовой и сумасшедшие подачи как Петры, так и Эшли, считаю разумным сыграть ТБ», — сказал Родин.