«Челси» – «Реал Мадрид»: прогноз Кирилла Дементьева на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Челси» – «Реал Мадрид» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют за 1.88.



«В паре «Челси» и мадридского «Реала» нет явного фаворита. Да, счёт 1:1 в гостях, скорее, в пользу «Челси», но это преимущество микроскопическое, оно может улетучиться в любой момент. Достаточно «Реалу» забить один гол, и это уже будет баланс, а если забьёт два, то он становится явным фаворитом.



В первом матче «Челси» сумел удивить Зидана игрой в первом тайме. Во втором «Челси» не хватило свежести, а это сложно добываемая штука в конце сезона.



Во втором матче будет равная игра, инициатива и преимущество будут переходить от одной команды к другой, потому что доминировать на протяжении всех 90 минут не получается в этом сезоне ни у кого в силу особенностей календаря. Все стараются играть отрезками – в какой-то момент добавлять, а где-то играть за счет безопасности.



Мне кажется наилучшей ставкой на этот матч будет «обе забьют» с коэффициентом 1,88. Пара равная, играть на 0:0 вряд ли имеет смысл, поэтому хотя бы по одному голу команды забьют», — сказал Дементьев.

«Челси» — «Реал». Прогноз на матч: Тибо Куртуа и Эден Азар поставят бывший клуб на колени В пяти последних матчах «Челси» пропустил один гол. Тот самый, от Карима Бензема в Мадриде.