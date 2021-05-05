«Челси» — «Реал»: прогноз Егора Титова на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Реал Мадрид». Это ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.



«Первая игра между соперниками началась не совсем так, как я ожидал, честно говоря. «Челси» был очень активен и создал несколько опаснейших моментов. В итоге забил, повел в счете. Но дальше уже не было прежней активности. «Реал» сравнял счет. И счет 1:1 вроде бы всех устроил.



В гостях «Реалу» обязательно нужно забивать, но не думаю, что он будет очень настойчив с первых минут. Команда опытная, терпеливая. Мадридцы будут ждать своего момента. «Челси» же очень прагматичен. Имеющийся счет его устраивает. И он тоже не станет рваться вперед, посмотрит за тем, что предложит «Реал».



Поэтому и в этот раз я не думаю, что стоит ждать обилия голевых моментов и забитых мячей. Цена матча высока, каждый мяч важен. И здесь собрались настолько прагматичные команды, что для них минимальный перевес — это почти как разгром. Если они его заполучат, то вряд ли упустят.



Победителя предсказать не возьмусь. Игра на три результата. Но голов не жду, поэтому ставлю на «тотал меньше 2,5 мяча». Уверенность в ставке оценил бы на 8 из 10», — сказал Титов.

«Челси» — «Реал». Прогноз на матч: Тибо Куртуа и Эден Азар поставят бывший клуб на колени В пяти последних матчах «Челси» пропустил один гол. Тот самый, от Карима Бензема в Мадриде.