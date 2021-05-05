Канада U18 — Швеция U18: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала юношеского чемпионата мира Канада U18 — Швеция U18.



Ставка: ничья за 5.20.



«После четвертьфиналов наша фееричная победа над американцами в первом матче группового турнира сразу стала куда менее фееричной. Потому что американская сборная оказалась не настоящей, а какого-то производства фабрики мягких игрушек. И в группе-то она в итоге заняла третье место, и шведам, которые в последнее время всеми своими сборными разучились играть матчи на вылет, булькнула без всяких шансов. Будь шансы хотя бы малейшие — американцам наверняка бы помогли, как всегда помогают хозяевам. Но тут дёргаться было бесполезно, «войско взбунтовалось: говорят — царь ненастоящий».



Канадцам на этом ЮЧМ море по колено. Им абсолютно всё равно, кто числится чемпионом мира и кого надо обыгрывать два раза. Они уже наваляли всем своим соперникам в пяти предыдущих матчах 38 шайб (по 7,6 шайбы в среднем за матч, если что) и абсолютно не комплексуют из-за того, что в последний раз побеждали на юниорском чемпионате мира аж в далёком 2013 году, а с тех пор лишь дважды перебивались скромной бронзой. Чехов в четвертьфинале родоначальники просто не заметили, как, собственно говоря, и шведов в первом матче группового турнира.



Вот скажите честно: вы верите в то, что шведы, уже огребя от канадцев 12 шайб, вдруг станут настолько сильными, что смогут провести в жизнь поговорку о невозможности дважды победить на одном скоротечном турнире одного и того же соперника? Лично я верю не в шведское усиление, а в канадское раздолбайство. Слишком легко складывается для них этот чемпионат, чтобы к полуфиналу не расслабиться. Поэтому мне видится тяжелейший полуфинал с постоянно догоняющими канадцами, ничья в основное время, ничья в овертайме, длинная серия послематчевых буллитов и чудесный выход шведов в финал, на минуточку, второй подряд. Потому что в жизни всегда есть место чуду, особенно чуду на льду», — сказал Лебедев.