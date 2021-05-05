Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Челси» — «Реал»: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу Лиги чемпионов

«Челси» — «Реал»: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

5 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Реал». Начало — в 22:00 мск. Матч в Мадриде завершился вничью. Кто выйдет в финал?

У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании «Фонбет» к этому событию!

Забери свой бонус в четыре простых шага.

1. Скачай приложение «Фонбет».

2. Зарегистрируйся с промокодом BET.

3. Пройди упрощённую идентификацию.

4. Получи беспроигрышное пари 700 рублей к матчу Лиги чемпионов «Ман Сити» — «ПСЖ».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021