«Челси» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов 5 мая

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на ответный матч 1/2 Лиги чемпионов «Челси» — «Реал Мадрид».



Ставка: проход «Челси» за 1.63.



«Безусловно, «Реал» – команда, которая в последнее время лучше всех выступала в Лиге чемпионов. Зидан выигрывал ее с «Реалом» трижды подряд, и казалось, что здесь фаворит именно «Мадрид». Но еще до первой игры мне так не показалось.



Я смотрю все игры «Челси». Синие в полном порядке, в команде очень большой выбор футболистов, все знают, что делать на поле.



Что до «Реала», то мне кажется, что игроки в этом составе устали друг от друга. Футболисты играют на пределе, Зидан выжимает из них максимум. Но чтобы выйти в финал Лиги чемпионов, этого недостаточно.



А у «Челси» – наоборот. Команда чувствует «вкус крови». У них отличный состав, хорошая тренерская работа, они полны сил. Кроме того, если «Челси» хочет играть надежно и не пропускать, у них это очень хорошо получается. Счет первого матча 1:1 их устраивает (в отличие от «Реала»). Повторюсь, все здоровы, и выбор футболистов очень большой. «Челси» – команда недооцененная. Они вполне готовы выйти в финал ЛЧ.



На мой взгляд, в этой паре пройдет именно «Челси». Я в этом не сомневаюсь. Конечно, «Реал» – это громкое имя. Но проблем много: Азар не в форме, Серхио Рамос не играет – это ключевые футболисты. Один Бензема тянуть на себе команду может, но в чемпионате Испании. А вот в финал Лиги чемпионов он вытащить ее не сможет», — сказал Мор.

«Челси» — «Реал». Прогноз на матч: Тибо Куртуа и Эден Азар поставят бывший клуб на колени В пяти последних матчах «Челси» пропустил один гол. Тот самый, от Карима Бензема в Мадриде.