«Челси» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на встречу Лиги чемпионов в Лондоне

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» — «Реал Мадрид».



Ставка: обе забьют за 2.02.



«Первая игра закончилась со счётом 1:1 и не оставила никого равнодушным. После того как «Челси» забил первый гол, активно давил и просто уничтожил команду Зидана, мне было стыдно, что я дал вам прогноз на то, что «Реал» не проиграет при тотале меньше 4,5, потому что казалось, что мадридцев сейчас уничтожат.



Но ставка всё-таки сыграла, своё огромное преимущество англичане не смогли довести до второго гола, Бензема сравнял счёт, после чего пошла уже вязкая и позиционная игра. Команды боялись рисковать и отложили всё до ответного полуфинала, в котором, я надеюсь, что мои ставки тоже сыграют.



Во-первых, мне нравится ставка с коэффициентом 2,02 на то, что «обе команды забьют». У «Реала» в строй возвращаются два очень важных футболиста – Менди и Вальверде. Это позволит снова сыграть в четыре защитника, а не в пять, как было в первой игре. Самое важное, что возвращается Вальверде, что очень сильно укрепит опорную зону. Именно в этой зоне «Реал» провалился в первой игре, что позволило лондонцам доминировать в первом тайме.



Учитывая, как хорошо команда Зидана проводит решающие матчи, я думаю, что «Реал» немножко недооценен. «Реал» будет вынужден искать гол, потому что счет 0:0 устраивает лондонцев. «Реал» будет играть более остро, нестись вперёд и рано или поздно забьёт. Необходимость «Реала» атаковать увеличивает и вероятность гола «Челси». Вполне допускаю, что счёт будет 1:1 или 2:1 в пользу одной из команд.



Вторая моя ставка – проход «Реала» в финал за коэффициент 2,34. «Челси» после первого матча здесь объективно фаворит, но с коэффициентом 2,34 ставка на «Реал» валуйна и оправдана», — сказал Вишневский.

«Челси» — «Реал». Прогноз на матч: Тибо Куртуа и Эден Азар поставят бывший клуб на колени В пяти последних матчах «Челси» пропустил один гол. Тот самый, от Карима Бензема в Мадриде.