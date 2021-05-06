Аслан Карацев — Александр Бублик: прогноз Анны Чакветадзе на матч турнира в Мадриде

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Аслан Карацев — Александр Бублик в 1/8 финала турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде.
Ставка: победа Карацева в двух сетах за 1.90.
«Мы привыкаем видеть Аслана Карацева на серьёзных стадиях больших турниров. Все уже поняли, что полуфинал в Австралии не был случайностью. И титул Карацев взял в Дубае, и потом ещё был в финале в Белграде, причём как раз на грунте. Во втором круге Аслан снова обыграл Диего Шварцмана. А победить этого аргентинца на грунте гораздо тяжелее, чем на харде, но россиянину это удалось.
Теперь Карацеву играть с непредсказуемым Сашей Бубликом. Тот победил Дениса Шаповалова. Но всё-таки, как мне кажется, Карацев более стабильный игрок, и Бублику особенно нечем удивить Аслана. Да, подача может быть проблемой для россиянина, но это если у Бублика она будет лететь. В плане мощи при игре на задней линии Карацев точно не уступает. Сейчас в этом плане с ним единицы могут соперничать. Может Бублик всякие фокусы исполнять, но вряд ли у него получится смутить Аслана.
Я здесь поставлю на победу россиянина в двух сетах. Он просто более серьёзный игрок в данный момент и бережнее относится к своим шансам», — сказала Чакветадзе.
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