Аслан Карацев — Александр Бублик: прогноз Анны Чакветадзе на матч турнира в Мадриде

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Аслан Карацев — Александр Бублик в 1/8 финала турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде.



Ставка: победа Карацева в двух сетах за 1.90.



«Мы привыкаем видеть Аслана Карацева на серьёзных стадиях больших турниров. Все уже поняли, что полуфинал в Австралии не был случайностью. И титул Карацев взял в Дубае, и потом ещё был в финале в Белграде, причём как раз на грунте. Во втором круге Аслан снова обыграл Диего Шварцмана. А победить этого аргентинца на грунте гораздо тяжелее, чем на харде, но россиянину это удалось.



Теперь Карацеву играть с непредсказуемым Сашей Бубликом. Тот победил Дениса Шаповалова. Но всё-таки, как мне кажется, Карацев более стабильный игрок, и Бублику особенно нечем удивить Аслана. Да, подача может быть проблемой для россиянина, но это если у Бублика она будет лететь. В плане мощи при игре на задней линии Карацев точно не уступает. Сейчас в этом плане с ним единицы могут соперничать. Может Бублик всякие фокусы исполнять, но вряд ли у него получится смутить Аслана.



Я здесь поставлю на победу россиянина в двух сетах. Он просто более серьёзный игрок в данный момент и бережнее относится к своим шансам», — сказала Чакветадзе.