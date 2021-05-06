«Рома» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рома» — «Манчестер Юнайтед». Это ответная встреча 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.05.



«В этой паре судьбу противостояния решил второй тайм в Манчестере, когда «Рома» пропустила аж пять мячей. Можно говорить, что римлянам не повезло — сразу три травмы в первом тайме. Но изначально казалось, что «МЮ» просто сильнее в этой паре.



Сейчас «Роме» уже нужно думать о будущем. Объявили, что главным тренером команды станет Жозе Моуринью. Неожиданно, честно говоря. Посмотрим, к чему приведёт это назначение. Но наверняка стоит ждать перестройки состава, существенных трансферов. Посмотрим, что принесёт новая встреча Моуринью и Мхитаряна. Не всё у них ладилось в «МЮ».



Что касается этого матча, то жду голов. Уже нет смысла обороняться, чего-то ждать. Этого и в первой игре не было. «Рома» дома должна попытаться что-то изменить. Сульшер, скорее всего, сильно изменит состав. Но там и в резерве у «МЮ» очень серьёзные люди, которые голодны до футбола. Не думаю, что они будут отбывать номер.



Поставлю на то, что «Манчестер Юнайтед» не проиграет при тотале больше 2.5 мяча», — сказал Титов.

«Рома» — «МЮ». Прогноз: бунт фанатов не помешает Кавани и Погба выйти в финал Лиги Европы В первом матче клубы на двоих забили восемь мячей, но в Риме англичанам спешить некуда.