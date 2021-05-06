Кристьян Гарин — Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на игру турнира в Мадриде

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Кристьян Гарин — Даниил Медведев в 1/8 финала турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде.
Ставка: ТБ 21.5 за 1.71.
«Даниил Медведев переболел коронавирусом, отсидел две недели на карантине. Сейчас россиянин вернулся и выиграл первый матч в сезоне на грунте. Соперник был далеко не самый простой. Давидович-Фокина демонстрирует очень хороший теннис в этом сезоне, причём на всех покрытиях. Его нужно уметь переигрывать. Он опасен. У Даниила не сразу пошла игра, но он справился с соперником в трёх сетах.
Теперь Медведеву играть с ещё одним теннисистом, который вроде бы не очень хорошо известен, но на грунте невероятно опасен. Кристьян Гарин из Чили, и он умеет играть на грунте, выигрывал турниры. Да и в рейтинге он достаточно высоко стоит. Уверена, что не будет легко Даниилу. Но в Мадриде достаточно быстрое покрытие, и подача, конечно, должна помогать Медведеву. Гарин будет набирать очки в длинных розыгрышах.
На данный момент, как мне кажется, на грунте это должен быть примерно равный матч. Поэтому поставлю на больше 21,5 гейма», — сказала Чакветадзе.
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