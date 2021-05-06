«Арсенал» — «Вильярреал»: ставка Александра Мостового на игру 1/2 финала Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Вильярреал».



Ставка: победа «Арсенала» за 1.91.



«Арсенал» уверенно прошёл групповой этап, где занял первую позицию в группе Б, после чего на стадии плей-офф легко разобрался с «Бенфикой», «Олимпиакосом» и «Славией» из столицы Чехии.



В турнире английской Премьер-лиги красно-белые после 34-х туров записали на свой счёт 14 успешных матчей и семь мирных исходов, что принесло 49 баллов и девятое место. «Пушкари» на своём поле сыграли мировую с «Фулхэмом» (1:1), следом за чем проиграли и на выезде одолели «Ньюкасл» (2:0).



«Вильярреал» свой путь в полуфинал прошел достойно, выбив из второго по силе турнира Европы «Зальцбург» и два «Динамо» — из Киева и Загреба. В турнире Примеры «жёлтая субмарина» проиграла три из пяти последних матчей.



В активе гостей по 13 успешных поединков и мирных исходов, что принесло 52 очка и шестое место. После двух поражений валенсийцы на своём поле разобрались с «Хетафе» (1:0).



В этой игре я отдам предпочтение «Арсеналу» — команде, которая играет нестабильно, но имеет преимущество своего поля и мотивацию добиться успеха хоть где-то в текущем сезоне. «Вильярреал» в текущем году хорош, но меня настораживает серия неудач «жёлтой субмарины» в чемпионате.



Могу предположить, что основное время завершится победой английского клуба со счётом 2:1, после чего противники разберутся в дополнительное время или серии пенальти», — сказал Мостовой.

«Арсенал» — «Вильярреал». Прогноз: Эмери сделает всё, чтобы Артету уволили побыстрее В пяти последних домашних матчах «Арсенал» не выигрывал. А ничьей для финала Лиги Европы точно не хватит.