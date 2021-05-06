Андрей Рублёв — Джон Изнер: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/8 финала турнира в Мадриде

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Андрей Рублёв — Джон Изнер в 1/8 финала турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде.



Ставка: индивидуальный тотал Изнера больше 11.5 гейма за 1.93.



«Андрей Рублёв ещё после победы над Томми Полом говорил, что не хотел бы играть с Джоном Изнером. Но всё сложилось именно так. Американец вытащил сумасшедший матч против Роберто Баутисты-Агута. На тай-брейке третьего сета у испанца был сетбол на своей подаче, но Изнер отыгрался. Наверное, у Рублёва очень старые воспоминания от 2015 года, когда он легко проиграл Изнеру в Майами. Сейчас всё-таки ситуация другая. Россиянин — фаворит.



Но, наверное, ещё Рублёв понимает, что форма немного ушла. В Барселоне он с трудом играл, здесь матч с Полом получился неожиданно очень тяжёлым. А Изнер выглядит очень бодро. Выиграть на грунте тай-брейк третьего сета у Баутисты — это сильно.



Думаю, и в этом матче Изнер даст бой и выиграет минимум 12 геймов. Покрытие быстрое в Мадриде, подача у Джона летит. Рублёву будет сложно. О лёгкой победе речи не идёт, на мой взгляд», — сказала Чакветадзе.