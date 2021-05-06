«Рома» — «МЮ»: ставка Максима Калиниченко на игру 1/2 финала Лиги Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч полуфинала Лиги Европы «Рома» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТМ 3 за 1.71.



«Рома» сразится с «Манчестер Юнайтед» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. «Красные дьяволы» приедут в гости к римлянам. В их встрече почти всё уже решено.



В отличие от других первых полуфиналов еврокубков этого сезона, сейчас «МЮ» обеспечил себе выход в финал уже в первой игре. Отыграться со счёта 2:6, да ещё и когда соперник вряд ли будет играть расслабленно и наплевательски, «Роме» будет очень тяжело. Думаю, команда Сульшера своего не упустит, да и «Рома» не выглядит тем клубом, который способен разгромить один из лучших коллективов Англии в ответном матче.



Вообще у «Ромы» сейчас большие проблемы. Достаточно неплохо она провела первую часть сезона, шла высоко в Серии А. Однако в 2021 году что-то в клубе изменилось, и стал играть он уже не так успешно. Единственным белым пятном является у римлян проход в полуфинал Лиги Европы. Хотя их матчи с «Аяксом» не были столь однозначны, на мой взгляд, нидерландцы больше заслуживали играть в ½. И первый же матч с «МЮ» это, в принципе, доказал.



У «Юнайтед» дела идут намного лучше, он как раз-таки первую часть сезона провёл не так хорошо. Но зато уже несколько месяцев он довольно высоко держится в таблице АПЛ, да и в Лиге Европы ему пока сильного сопротивления оказать никто не смог, даже «Милан». В первом же матче с «Ромой» «МЮ» показал свой настрой на выход в финал турнира.



Однако я не считаю, что их ответный матч будет столь же результативным. «МЮ» уже в этом плей-офф сначала накидывал много голов в первой игре, а во второй — просто не давал сопернику шансов сильно отыграться. У «МЮ» всё ещё есть много вопросов в АПЛ, нужно удерживать вторую строчку. Так что снова тратить много сил на матч с «Ромой» команда Сульшера вряд ли станет.



Ну а в то, что «Рома» сможет отыграть отставание в четыре мяча, да ещё и сделать это не пропустив, я почти не верю. Поэтому предлагаю поставить на тотал голов в этом матче меньше трёх», — сказал Калиниченко.