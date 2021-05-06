«Арсенал» — «Вильярреал»: прогноз Артура Петросьяна на ответный матч 1/2 финала ЛЕ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Вильярреал».



Ставка: проход «Вильярреала» за 1.66.



«Good evening, как говорит Унаи Эмери, который на всех парах мчится к очередному финалу Лиги Европы. В первом матче его «Вильярреал» обыграл со счётом 2:1. Думаю, что этому результату больше были рады англичане, а не испанцы. По игре казалось, что «Вильярреал» должен был одерживать куда более уверенную победу, но «канонирам» повезло и они добились того результата, от которого можно плясать в ответной игре.



В первом матче по соотношению сил был видно, что испанцы в данный конкретный момент превосходят англичан почти по всем параметрам. Не думаю, что за неделю что-то может кардинально измениться в соотношении сил этих двух команд. Опять же не надо забывать, что это Унаи Эмери, для которого этот турнир особенный.



Перед первой игрой фаворитом шёл «Арсенал», но перед ответной игрой фаворит уже «Вильярреал». Я бы предложил поставить на проход «Вильярреала» в финал за коэффициент 1.66. Что касается результативности, то здесь вполне могут быть голы. Может ли забить «Арсенал»? Вполне может. Может ли он не пропустить? Сделать это будет проблематично. Так что второй мой вариант — обе забьют. Испанцам побеждать не нужно, но какой-то счёт вроде 1:1 их вполне устроит», — сказал Петросьян.

«Арсенал» — «Вильярреал». Прогноз: Эмери сделает всё, чтобы Артету уволили побыстрее В пяти последних домашних матчах «Арсенал» не выигрывал. А ничьей для финала Лиги Европы точно не хватит.