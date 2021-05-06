«Рома» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы в Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал свою ставку на матч Лиги Европы «Рома» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Ромы» за 3.82.



«Рома» уверенно стартовала в весенней части Лиги Европы, где по очереди сумела одолеть «Брагу», донецкий «Шахтер» и «Аякс». В первой игре полуфинала столичный клуб было просто не узнать, при этом мало кто помнит поражения с таким счётом, тем более в поединках такого уровня.



В первенстве Серии А «волки» за 34 поединка сумели записать на свой счёт 16 викторий и семь мирных поединков, что принесло 55 очков и седьмое место. В четырёх последних поединках «столичные» потерпели три фиаско, при этом смогли добыть только один балл в дуэли с «Аталантой» (1:1).



«Манчестер Юнайтед» пробился в полуфинал второго по силе клубного турнира Европы с третьего места в группе Лиги чемпионов. В весенней части турнира манкунианцы выбили из розыгрыша «Реал Сосьедад», «Милан» и «Гранаду».



В чемпионате английской Премьер-лиги МЮ за 33 тура добыл 19 побед и 10 ничьих, что принесло 67 очков и вторую позицию. «Красные дьяволы» в последнем матче разделили очки с «Лидсом» (0:0), прервав серию блестящих успешных дуэлей.



В этой игре хозяев устраивает победа со счётом 4:0 или 5:1, что я считаю нереальным событием. «Манчестер Юнайтед» на ходу, и даже полурезервный состав английской команды сумеет удержать преимущество, добытое на своём поле.



Исключительно из уважения к команде хозяев предлагаю заиграть ставку на их минимальный успех», — сказал Мостовой.

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