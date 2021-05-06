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«Арсенал» — «Вильярреал»: прогноз Эдуарда Мора на полуфинальную игру Лиги Европы

«Арсенал» — «Вильярреал»: прогноз Эдуарда Мора на полуфинальную игру Лиги Европы
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Арсенал».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.84.

«В первом матче «Вильярреал» играл уверенно и заслуженно выиграл. Я бы сказал, что «Арсенал» отскочил. Здесь начинаются раздумья, ведь до первой игры я думал, что «Арсенал» является явным фаворитом, но по игре «Вильярреал» смотрелся гораздо лучше.

«Арсенал» и «Вильярреал» победили в своих матчах во внутренних первенствах. Такое бывает редко, но это говорит о том, что команды находятся в хорошей форме.

«Арсенал» в некотором роде «фестивальная» команда, то есть может сыграть и здорово, но может и проиграть. Вообще, нет никакой закономерности. В первом матче четвертьфинала плохо сыграли дома со «Славией», но потом классно провели игру на выезде.

Мне кажется, что шансы у команд на проход одинаковые, но голы должны быть. «Вильярреал» хорошо владеет мячом, создает моменты, а «Арсенал» может выдать яркий матч. Не исключаю, что может быть и добавленное время, тем более что первая игра завершилась со счётом 2:1.

Мой прогноз на этот матч — тотал больше 2.5 мяча, а кто пройдёт дальше — это большая загадка», — сказал Мор.

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В пяти последних домашних матчах «Арсенал» не выигрывал. А ничьей для финала Лиги Европы точно не хватит.
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