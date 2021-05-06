«Арсенал» — «Вильярреал»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы в Англии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Вильярреал». Это ответная встреча 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: «Вильярреал» не проиграет за 2.08.



«Испанцы одержали победу в первой игре. Их возглавляет тренер, для которого победы в этом турнире стали обыденностью. Лига Европы стала вотчиной Эмери, причём совершенно не имеет значения, с какой командой он заходит в турнир.



Я не очень высоко оцениваю нынешний «Арсенал». И мне кажется, лондонцам повезло, что они не проиграли первый матч с более крупным счётом и что в этой паре какая-то интрига сохранилась.



Посмотрим, конечно, как в Лондоне «Арсенал» будет играть первым номером. Надо забивать «Арсеналу».



Считаю, у Эмери существует хороший план. А ставка на «Вильярреал» не проиграет» с коэффициентом 2.08 мне видится просто прекрасной. Эмери работал в «Арсенале», большинство игроков знает, поэтому выстроит игру так, чтобы добиться результата», — сказал Андронов.

«Арсенал» — «Вильярреал». Прогноз: Эмери сделает всё, чтобы Артету уволили побыстрее В пяти последних домашних матчах «Арсенал» не выигрывал. А ничьей для финала Лиги Европы точно не хватит.