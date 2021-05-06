«Рома» — «МЮ»: прогноз Кирилла Дементьева на полуфинальный матч Лиги Европы

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Рома» — «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Ромы» за 3.80.



«Рома» в целом неплохо проводила матч против «Манчестер Юнайтед», но развалилась после перерыва. Собственно говоря, это стало одной из причин отставки Пауло Фонсеки. Сейчас уже объявлено о назначении Жозе Моуринью. Пока сложно сказать, с каким настроением игроки воспримут это назначение.



«Манчестер Юнайтед» не сумел сыграть с «Ливерпулем». Здесь тоже не поймёшь, плюс это или минус. Учитывая результат первого матча, я считаю, что Уле-Гуннар Сульшер выставит в Риме не основной состав на матч и, возможно, даже даст отдохнуть Бруно Фернандешу.



В этой связи можно рассчитывать даже на победу «Ромы». Понятно, что это абсолютно рискованная ставка, но уж больно хорошо за неё платят — коэффициент 3.80. Я думаю, что в существующих обстоятельствах стоит поставить на победу «Ромы», но, конечно же, не проход в финал», — сказал Дементьев.

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