«Рома» — «МЮ»: прогноз Кирилла Дементьева на полуфинальный матч Лиги Европы

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Рома» — «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Ромы» за 3.80.
«Рома» в целом неплохо проводила матч против «Манчестер Юнайтед», но развалилась после перерыва. Собственно говоря, это стало одной из причин отставки Пауло Фонсеки. Сейчас уже объявлено о назначении Жозе Моуринью. Пока сложно сказать, с каким настроением игроки воспримут это назначение.
«Манчестер Юнайтед» не сумел сыграть с «Ливерпулем». Здесь тоже не поймёшь, плюс это или минус. Учитывая результат первого матча, я считаю, что Уле-Гуннар Сульшер выставит в Риме не основной состав на матч и, возможно, даже даст отдохнуть Бруно Фернандешу.
В этой связи можно рассчитывать даже на победу «Ромы». Понятно, что это абсолютно рискованная ставка, но уж больно хорошо за неё платят — коэффициент 3.80. Я думаю, что в существующих обстоятельствах стоит поставить на победу «Ромы», но, конечно же, не проход в финал», — сказал Дементьев.
- 6 мая 2021
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:34
-
08:03
- 5 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:29
- 4 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00