«Герта» — «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Герта» — «Фрайбург» в 30-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Герты» за 2.08.



«Матч Бундеслиги, который крайне важен для хозяев поля. «Герта» находится в зоне вылета, но ситуация пока что не такая уж страшная. Как раз есть игра в запасе с «Фрайбургом». И соперник не гранд Бундеслиги.



Думаю, в таком матче мотивация должна играть свою роль. «Фрайбург», по сути, все турнирные задачи в этом сезоне решил. Вряд ли ему что-то интересное грозит на финише чемпионата. А для «Герты» этот матч — вопрос жизни и смерти. Максимально серьёзно берлинцы должны настраиваться на матч.



Чистая победа «Герты» за 2.08 — мой вариант. Причём можно брать «Герту» и через тотал меньше. Я вообще вижу наиболее вероятным счётом встречи — 1:0 в пользу хозяев. Но, на мой взгляд, именно чистая победа «Герты» — это то, что надо брать в такой ситуации. Если Берлин этот матч проиграет, то дальше будет крайне тяжело спасаться», — сказал Андронов.