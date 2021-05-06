Соболенко — Павлюченкова: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/2 финала турнира в Мадриде

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Арина Соболенко — Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира WTA в Мадриде.



Ставка: ТБ 20.5 за 1.90.



«Очень здорово, что Настя Павлюченкова добралась до полуфинала столь серьезного турнира. Хорошие победы за спиной — над Брэди, Плишковой. В четвертьфинале удалось обыграть Каролину Мухова, которая, кстати, выбила саму Наоми Осаку. Было бы здорово, если бы и на дальнейших турнирах россиянка демонстрировала такой же уровень тенниса.



Настя может играть очень хорошо — у нее качественная подача, мощные удары. Сейчас она физически готова здорово. Главное — это психология. Даже в победных матчах с Брэди и Муховой в какие-то моменты Павлюченкова начинала сомневаться в себе и сыпались ошибки. Надо стараться этого избегать.



Соболенко в этом матче явный фаворит. В четвертьфинале она прошла Мертенс. Бельгийка снялась при счете 1:6, 0:4. Но, на мой взгляд, Павлюченкова опаснее для Соболенко, чем Мертенс. У Насти подача лучше, и она способна держать мощную игру на задней линии. Соболенко может начать нервничать, и тут может все что угодно произойти.



Единственная личная встреча осталась за россиянкой. И здесь, на мой взгляд, Настя способна завязать борьбу. Поэтому жду, что теннисистки сыграют больше 20,5 гейма», — сказала Чакветадзе.