«Рома» — «МЮ»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, кто вышел в финал

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА римская «Рома» обыграла «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 3:2.
Счёт в матче открыл «Манчестер Юнайтед». На 39-й минуте гол забил Эдинсон Кавани. На 57-й минуте «Рома» сравняла счёт усилиями Эдина Джеко, а спустя ещё три минуты гол забил Бриан Кристанте. На 68-й минуте нападающий «МЮ» Эдинсон Кавани оформил дубль, сравняв счёт. Но последнее слово в матче всё равно осталось за хозяевами, на 83-й минуте гол забил Никола Залевский.
Первая встреча команд состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась победой «МЮ» со счётом 6:2.
Ставки на победу «Ромы» принимались с коэффициентом 4.11: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4110 рублей. Ничья оценивалась в 4.50, победа «МЮ» — в 1.90.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.52, тотал больше 4.5 мяча — за 3.90. На «обе забьют» предлагали 1.52, на точный счёт 3:2 в пользу римлян — 30.0.
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