«Сочи» — «Ротор»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Ротор» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Сочи» с форой (-1) за 1.80.
«У «Сочи» после победы в Краснодаре есть вполне осязаемые шансы попасть в еврокубки по итогам этого сезона. И, конечно, в такой ситуации команде Федотова просто необходимо взять свои три очка во встрече с «Ротором». Это сочинцам точно по силам: они показывают качественный футбол, на своём поле вообще здорово играют. Не знаю, что может помешать им в этой встрече выиграть.
«Ротор» одержал долгожданную победу — выиграл у себя у «Ахмата», наконец-то не пропустил. Но, честно говоря, не впечатлила команда, не думаю, что это может стать каким-то переломным моментом. Да и сейчас, учитывая ситуацию с «Оренбургом», вполне и с 15-го места можно попасть в стыки. Конечно, «Ротор» будет цепляться за результат и в Сочи, но он просто значительно слабее и по игре, и по составу.
Я поставлю на победу «Сочи» с форой (-1). Нельзя хозяевам оступаться в такой выгодной ситуации», — сказал Титов.
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