Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Александр Шлеменко — Марсио Сантос: прогноз Вадима Тихомирова на бой Fight Nights Global

Александр Шлеменко — Марсио Сантос: прогноз Вадима Тихомирова на бой Fight Nights Global
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Автор сайта Matchtv.ru, комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Александр Шлеменко — Марсио Сантос в рамках Fight Nights Global.

Ставка: ТБ 1.5 раунда за 2.20.

«На этой неделе Александр Шлеменко наконец-то возвращается в дело. Как мы знаем, он пропустил 16 месяцев. Теперь он подерётся во Владивостоке с Марсио Сантосом на турнире Fight Nights Global. Всё то, что я перечислил, даёт нам максимально сложные условия, чтобы прогнозировать бой.

Шлеменко не дрался 16 месяцев, его бразильский оппонент, наоборот, выступал месяц назад. Он готовился в Дагестане и пролетел несколько часовых поясов, чтобы провести бой.

Здесь очень тяжело всё прогнозировать, тем более что вменяемых коэффициентов нет. Букмекеры уверены, что Шлеменко победит. Здесь можно поспорить, но всё же Шлеменко — явный фаворит.

Если говорить о прогнозах на бой, то я бы присмотрелся к тоталу по раундам больше 1.5 за 2.20. Это уже интереснее. Сантос умеет держать и принимать удары. Александр давно не дрался и захочет проверить свою форму, плюс он любит отбивать корпус.

К тому же Шлеменко любит работать с гейм-планом и может вообще побороть своего соперника. Мне кажется, что этот бой вряд ли закончится быстро, поэтому стоит брать тотал раундов больше 1.5. Рекомендовал бы эту ставку и посмотреть бой, потому что должно получиться интересно», — сказал Тихомиров.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021