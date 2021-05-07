Александр Шлеменко — Марсио Сантос: прогноз Вадима Тихомирова на бой Fight Nights Global

Автор сайта Matchtv.ru, комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Александр Шлеменко — Марсио Сантос в рамках Fight Nights Global.



Ставка: ТБ 1.5 раунда за 2.20.



«На этой неделе Александр Шлеменко наконец-то возвращается в дело. Как мы знаем, он пропустил 16 месяцев. Теперь он подерётся во Владивостоке с Марсио Сантосом на турнире Fight Nights Global. Всё то, что я перечислил, даёт нам максимально сложные условия, чтобы прогнозировать бой.



Шлеменко не дрался 16 месяцев, его бразильский оппонент, наоборот, выступал месяц назад. Он готовился в Дагестане и пролетел несколько часовых поясов, чтобы провести бой.



Здесь очень тяжело всё прогнозировать, тем более что вменяемых коэффициентов нет. Букмекеры уверены, что Шлеменко победит. Здесь можно поспорить, но всё же Шлеменко — явный фаворит.



Если говорить о прогнозах на бой, то я бы присмотрелся к тоталу по раундам больше 1.5 за 2.20. Это уже интереснее. Сантос умеет держать и принимать удары. Александр давно не дрался и захочет проверить свою форму, плюс он любит отбивать корпус.



К тому же Шлеменко любит работать с гейм-планом и может вообще побороть своего соперника. Мне кажется, что этот бой вряд ли закончится быстро, поэтому стоит брать тотал раундов больше 1.5. Рекомендовал бы эту ставку и посмотреть бой, потому что должно получиться интересно», — сказал Тихомиров.