«Ахмат» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на матч 29-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Тамбов» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Ахмата» с форой (-2.5) за 1.90.



«Тамбов» в прошлом туре, как мне кажется, отдал последние остатки сил в матче с «Ростовом». Больше часа упирались, держали нули на табло, но всё-таки проиграли. Сейчас «Тамбов» приедет в Грозный — предпоследний матч в сезоне. «Ахмат», думаю, зол после поражения от «Ротора». Надо было умудриться проиграть. Талалаев должен провести определённую работу, взбодрить команду. «Ахмат» обязан на мажорной ноте провести две последние домашние встречи. И к «Спартаку» надо подойти в хорошем настроении.



В принципе, у «Ахмата» есть игра, при помощи которой он должен легко разобраться с «Тамбовом». Он высоко будет встречать, а у «Тамбова» нет класса, чтобы безошибочно выходить из обороны. В целом класс игроков грозненского клуба выше, да и мотивация после Волгограда очень серьёзная.



На мой взгляд, стоит ставить на крупную победу грозненцев. При поддержке своих болельщиков они сомнут «Тамбов». Там уже ребята думают, как будут искать команды или как возвращаться в клубы, которым они принадлежат. В общем, победа «Ахмата» с форой (-2.5)», — сказал Титов.

«Ахмат» — «Тамбов». Прогноз: перед смертью не надышишься. Жалость — это не про Талалаева Спортивный директор «Тамбова» подтвердил, что клуба не будет даже в ФНЛ.