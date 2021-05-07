«Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч 35-го тура АПЛ

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу «Лестер» — «Ньюкасл».



Ставка: победа «Лестера» по владению мячом с форой (-28.5) за 1.85.



«При анализе статистики выступления команд обратил внимание на один интересный момент: оба клуба демонстрируют уникальную стабильность во владении мячом. Если взять показатели прошлого года и сравнить с нынешними, то разница составит самую малость. Итак, в родных стенах «Лестер» в среднем за матч делает 563 паса, в то время как «Ньюкасл» на выезде совершает только 366 передач. Так что в том, что хозяева поля будут владеть преимуществом, сомнений нет. Вопрос, насколько оно станет большим?



Давайте посмотрим, как в этом сезоне «Ньюкасл» играл в гостях против ведущих клубов АПЛ. Начнём с представителей большой пятёрки. В декабре «Манчестер Сити» накатал 75,1 на 24,9 процентов. В январе «Арсенал» контролировал мяч так, что разница составила 33%. В феврале «Манчестер Юнайтед» и вовсе наиграл на разницу в 46%. Наконец в апреле «Ливерпуль» сыграл 68,5 на 31,5. На закуску ещё есть «Тоттенхэм». С ним разница составила 65,8 на 34,2, разумеется, в пользу хозяев.



Если брать матчи прошлого сезона, то все клубы топ-5 уверенно контролировали мяч. Минимальная разница составляла 37 процентов. «Лестер», несмотря на победу со счётом 5:0, не отдавал преимущества во владении мячом сопернику. Разница равнялась почти 38%. Думаю, команда вполне способна повторить тот результат, так что я выбираю минусовую фору в 28,5 пунктов в пользу хозяев поля», — сказал Чаплыгин.

«Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз: Роджерс и Варди не пустят «Челси» на третье место в АПЛ В десяти последних очных встречах «Ньюкасл» одержал всего две победы.