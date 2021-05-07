Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

«Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Лестера» за 1.44.

«Лестер» и «Ньюкасл» – это похожие команды. «Лисы» уверенно держат четвёртую строчку, которая необходима для попадания в Лигу чемпионов. Они сохраняют отрыв от «Вест Хэма».

Ну а «Ньюкасл» находится совсем близко к зоне вылета. Но количество набранных очков позволяет команде комфортно заканчивать сезон.

«Ньюкасл» – это не самая выездная и забивная команда. Против этого «Лестера», который по всем показателям сильнее, я не жду от «сорок» вообще ничего опасного, хорошего и серьёзного.

В этой игре я на 7 из 10 уверен в победе «Лестера». Также мне кажется, что «Ньюкасл» не забьёт, а встреча будет низовой. Я не верю в крупную победу «Лестера» с разницей более чем в два мяча. В это просто сложно поверить», — сказал Казаков.

«Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз: Роджерс и Варди не пустят «Челси» на третье место в АПЛ
В десяти последних очных встречах «Ньюкасл» одержал всего две победы.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021