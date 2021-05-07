«Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» — «Ньюкасл».



Ставка: победа «Лестера» за 1.44.



«Лестер» и «Ньюкасл» – это похожие команды. «Лисы» уверенно держат четвёртую строчку, которая необходима для попадания в Лигу чемпионов. Они сохраняют отрыв от «Вест Хэма».



Ну а «Ньюкасл» находится совсем близко к зоне вылета. Но количество набранных очков позволяет команде комфортно заканчивать сезон.



«Ньюкасл» – это не самая выездная и забивная команда. Против этого «Лестера», который по всем показателям сильнее, я не жду от «сорок» вообще ничего опасного, хорошего и серьёзного.



В этой игре я на 7 из 10 уверен в победе «Лестера». Также мне кажется, что «Ньюкасл» не забьёт, а встреча будет низовой. Я не верю в крупную победу «Лестера» с разницей более чем в два мяча. В это просто сложно поверить», — сказал Казаков.

«Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз: Роджерс и Варди не пустят «Челси» на третье место в АПЛ В десяти последних очных встречах «Ньюкасл» одержал всего две победы.