«Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» — «Ньюкасл».
Ставка: победа «Лестера» за 1.44.
«Лестер» и «Ньюкасл» – это похожие команды. «Лисы» уверенно держат четвёртую строчку, которая необходима для попадания в Лигу чемпионов. Они сохраняют отрыв от «Вест Хэма».
Ну а «Ньюкасл» находится совсем близко к зоне вылета. Но количество набранных очков позволяет команде комфортно заканчивать сезон.
«Ньюкасл» – это не самая выездная и забивная команда. Против этого «Лестера», который по всем показателям сильнее, я не жду от «сорок» вообще ничего опасного, хорошего и серьёзного.
В этой игре я на 7 из 10 уверен в победе «Лестера». Также мне кажется, что «Ньюкасл» не забьёт, а встреча будет низовой. Я не верю в крупную победу «Лестера» с разницей более чем в два мяча. В это просто сложно поверить», — сказал Казаков.
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