«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: «Ман Сити» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.69.

«Что можно сказать про «Челси»? Полностью заслуженно команда прошла в финал. Очередной скальп с тренера-гранда снял немецкий тренер. Тухель уже всех обыграл, кого можно и кого нельзя было: Клоппа, Зидана, Симеоне. На данный момент можно сказать, что Тухель раскрыл потенциал этой команды максимум на 60-70%. Скорее всего, лучшее еще впереди, но уже, наверное, в следующем сезоне.



Если посмотреть с другой стороны, то вроде бы всё и радужно. Команда в финале Лиги чемпионов и еще одного кубка. Но так может случиться, что команда проиграет финал Лиги чемпионов и не выйдет в Лигу чемпионов через АПЛ. То есть провалит все задачи, которые можно провалить.



По сути, предстоящие пять матчей до стамбульского финала Лиги чемпионов — это как пять финалов. Потому что и «Вест Хэм» с гораздо более легким календарем подпирает, и «Ливерпуль» вполне может нагнать синих. Так что сейчас будет непросто «Челси». Настоящие испытания команде Тухеля только предстоят.



Что касается «Сити», то там обратная ситуация. Понятно, что заслуженно Гвардиола вывел команду в финал. По сути, оставшиеся четыре матча до финала Лиги чемпионов будут служить для «Ман Сити» такой себе тренировкой. С титулом чемпиона АПЛ все решено, поэтому оставшиеся матчи «Сити» будет проводить в пол ноги, как и подавляющую часть сезона «Сити» и проводил.



Это не означает, что «Манчестер Сити» будет дарить соперникам очки. Переходя к предстоящему матчу, отмечу, что он вряд ли будет похож на будущий финал Лиги чемпионов. Скорее всего, Гвардиола проведет ротацию состав и будет 6-7 изменений. При этом над «Сити» не довлеет результат, а над «Челси» довлеет, и именно синим надо будет играть на победу. При всем при этом Тухель будет понимать, что раскрываться при таком сопернике просто нельзя.



Несмотря на тренировочный характер игры, не думаю, что она получится открытой. Для «Челси» очень важен результат, поэтому «Челси» будет играть в привычный и дисциплинированный футбол.



Здесь мне видится не самый результативный матч, но на мой скромный взгляд, «Манчестер Сити» не проиграет, несмотря на то что три очка нужны сопернику».