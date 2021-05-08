«Локомотив» — «Динамо»: где будет трансляция матча РПЛ, во сколько начало

8 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу железнодорожников в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех бело-голубых оценён экспертами в 3.10. А ставки на ничью принимаются за 3.58.



Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.