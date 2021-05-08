«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Саутгемптон».
Ставка: гол «Ливерпуля» в каждом тайме за 1.85.
«Ливерпулю» ничего не остаётся, кроме как побеждать в оставшихся пяти матчах сезона и надеяться на осечки «Челси» и «Вест Хэма». Только в этом случае, если повезёт, мерсисайдцы смогут порадовать всех своим присутствием в Лиге чемпионов будущего сезона.
В принципе, для победы в этом конкретном матче у «Ливерпуля» всё есть. Основные атакующие силы в строю, и они после последних неудач горят желанием наконец показать, на что они способны.
Соперник подходящий. «Саутгемптон», вылетев из Кубка, потерял мотивацию. Команда далека от себя лучших времён — уже давно не работает её фирменный прессинг, пропала эффективность впереди. К тому же по-прежнему не будет Ингса, а Минамино, хоть он и потерял статус основного игрока, не сможет сыграть против «Ливерпуля» по условиям аренды».
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