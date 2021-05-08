«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Химках
Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо». Встреча пройдёт 8 мая в Химках.
Ставка: победа «Локомотива» за 2.55, тотал меньше 2.5 гола в матче за 1.87.
«Обе команды проиграли в прошлом туре, причём «Локомотив» очень болезненно. Получил 1:6 от «Зенита» в Санкт-Петербурге, пропустил практически всё, что только можно было. Но всё-таки железнодорожники поопытнее соперника и для них слишком многое на кону. Да, игра состоится на нейтральной территории, в Химках, но это вряд ли усложнит задачу подопечных Марко Николича. Жду нервную игру, в которой «Локомотив» найдёт способ вырвать победу».
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