«Ман Сити» – «Челси»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Челси» в рамках 35-го тура АПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: точный счёт 0:0 в первом тайме за 1.60.

«Матч «Манчестер Сити» против «Челси» в АПЛ легко довольно-таки неудачно. Оба клуба только что добились исторического успеха и вышли в финал Лиги Чемпионов. «Манчестер Сити» впервые в своей истории, «Челси» с Томасом Тухелем. Я думаю, что немножко нужно выдохнуть. Учитывая, что у «Челси» насущная борьба за четвертое, а может быть даже и за третье место тоже не отменяется.

Я думаю, что осторожность в этом матче будет превалировать. «Манчестер Сити» вряд ли будет выкладываться на все 100. Мне кажется, что игра получится достаточно осторожной. Команды будут владеть мячом, но без особого продвижения, без угроз. Я думаю, что в первую очередь постараются обезопасить свои ворота, во всяком случае в первом тайме. Мой прогноз в первом тайме забитых мячей не будет".